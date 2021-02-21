Модельера Александра Вана обвинили в домогательствах 10 человек

https://static.news.ru/photo/16ff8086-746d-11eb-8021-96000091f725_660.jpg Александр Ванг Фото: Boesl/Global Look Press

Американский модельер и дизайнер Александр Ван может стать изгоем в мире моды. К адвокату Лайзе Блум обратились 10 человек, которые обвиняют Вана в харассменте.

Впервые о домогательствах дизайнера в конце 2020 года рассказал манекенщик Оуэн Муни. Он заявил, что Ван хватал его за интимные места в клубе в 2017 году. Муни пояснил американским журналистам, что решился рассказать о произошедшем, когда узнал, что является не единственной жертвой.

Стилист Дэвид Кэсавант признался изданию The New York Times, что стал жертвой харассмента в 2017 году в одном из клубов Бруклина, когда был пьян. Тогда модельер на глазах у публики стащил с него брюки вместе с трусами. Пострадавший стилист считает, что Ван пытался унизить его.

Сам модельер отреагировал только на обвинения Оуэна Муни. Он назвал его слова бездоказательными заявлениями. Ван подчеркнул, что никогда не позволял себе подобного поведения и никогда не вёл себя в такой манере, сообщает «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, во Франции в возрасте 98 лет умер модельер Пьер Карден. Его похоронили на кладбище Монмартр 2 января. В конце января в Париже состоится поминальная церковная служба.