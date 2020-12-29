Умер французский модельер Пьер Карден

https://static.news.ru/photo/145a1a24-49d1-11eb-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Пьер Карден Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет.

Об этом со ссылкой на семью сообщает агентство France-Presse.

Причина смерти модельера не называется.

Пьер Карден — французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана «Максим» и одноимённой торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции. Посол доброй воли ФАО.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Прентан», однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз».

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