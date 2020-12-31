Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр в Париже

https://static.news.ru/photo/0f63a836-4d1f-11eb-bb01-fa163e074e61_660.jpg Кладбище Монмартр Фото: Elisabetta Cipolla/public domain/wikipedia.org

Французский модельер Пьер Карден похоронен в Париже на кладбище Монмартр, церемония прошла в узком кругу родственников и коллег.

Модельер скончался в возрасте 98 лет 29 декабря. Похороны прошли поздним утром 2 января. Карден был похоронен в гробу чёрного цвета в облачении академика изящных искусств и со шпагой, пишет France-Presse.

Как ожидается, в конце января в Париже состоится поминальная церковная служба.

Пьер Карден — французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана «Максим» и одноимённой торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции. Посол доброй воли ФАО.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Прентан», однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз», писал NEWS.ru.