МО: ВСУ держат в заложниках детей в подвале школы под Харьковом

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы нацбатальона «Азов» держат в заложниках детей и мирных жителей в подвале школы, расположенной в посёлке Боровая под Харьковом, заявил начальник Национального управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, в детском саду «Берёзка» украинские солдаты оборудовали казармы, разместив военную технику на близлежащей территории.

В Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми, — заявил Мизинцев.

Он добавил, что украинские формирования разместили опорные пункты и казармы в здании в детского сада № 19, расположенного в городе Мирноград Донецкой Республики.

Ранее Мизинцев заявил, что ВСУ установили оружие различного вида на территории кожвендиспансера в Луганской Народной Республике. По его словам там были размещены артиллерия и реактивная система залпового огня (РСЗО). Он добавил, что все находящиеся в больнице — сотрудники учреждения и больные были выдворены украинскими боевиками под угрозой расправы.