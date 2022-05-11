Минобороны обвинило Украину в подготовке «сирийского сценария» с химоружием

Фото EMERCOM of Russia/Global Look Press

В Минобороны России сообщили о планах Украины по подготовке провокаций с применением оружия массового поражения против ВС РФ, после чего ВСУ хотят провести расследование по «сирийскому сценарию», заявил глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Данный сценарий позволяет сфабриковать необходимые доказательства виновности, пишет РИА Новости.

Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских вооружённых сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по «сирийскому сценарию», позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных, — заявил Кириллов.

Кириллов указал, что вероятность использования химического оружия Украиной повышает факт покупки средств для защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны России обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.