МО: США готовят провокацию с применением химоружия на Украине

В Минобороны РФ обвинили США в подготовке провокации с использованием химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины против российских военных. Представители российского военного ведомства уверены в том, что этот план в Соединённых Штатах разработали в ответ на «успехи России» в ходе военной операции на Украине.

По мнению российского штаба, провокация возможна на биологических и химических объектах в Харькове и Киеве, а также на атомной станции Запорожья.

Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения либо инсценировки «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения. Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева, — сказано в Telegram-канале Минобороны.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный утверждает, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии и Азербайджане.

Помимо этого, Кириллов заявил о наличии 60 американских биолабораторий на границе России и Китая. По его словам, США увеличивают свой военно-биологический потенциал, используя для этого пробелы в международном законодательстве.