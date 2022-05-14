МО РФ: средства ПВО сбили ракету «Точка-У» и три снаряда РСЗО «Смерч»

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации за день сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ВС Украины. Он отметил, что один из беспилотников был сбит над островом Змеиный. Представитель ведомства добавил, что ВС РФ также перехватили тактическую ракету «Точка-У» и три украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов <...>, в том числе один над островом Змеиный, — заявил Конашенков.

В Министерстве обороны добавили, что ракетными войсками и артиллерией в течение дня были поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее пообещал украинским националистам интересное представление в ЛНР. Он призвал «бандеровское отребье» готовиться и укрепляться. Он не стал при этом уточнять планы российских военных в рамках специальной операции. Он лишь добавил, что «все козыри» находятся у России. Он добавил, что российские командиры детально изучили тактику противника и знают, как действовать на опережение.