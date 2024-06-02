Многоэтажный жилой дом обрушился на западе Стамбула Haberler: трехэтажный дом обрушился в Стамбуле

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Трехэтажный жилой дом обрушился на западе Стамбула, под завалами находятся люди, сообщает телеканал Haberler. ЧП произошло утром 2 июня на улице Беледие в районе Кючюкчекмедже.

На место прибыли спасатели, они приступили к разбору завалов. Пока им удалось достать двоих пострадавших. Причина обрушения неизвестна.

Ранее конструкции сцены обрушились во время митинга с кандидатом в президенты Мексики Хорхе Альваресом Майнесом в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. По словам губернатора региона Самуэля Гарсия, в результате ЧП погибли по меньшей мере девять человек, еще около 50 зрителей получили травмы, их осмотрели врачи. По другим данным, число пострадавших может достигать 80. Причиной обрушения конструкций сцены стал сильный ветер.

До этого сообщалось, что власти установили личности всех 17 погибших при частичном обрушении жилого дома в Белгороде 12 мая. В списке указаны девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения. Еще 19 мирных жителей получили ранения. Обрушение подъезда жилого дома случилось после атаки Вооруженных сил Украины.