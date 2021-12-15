Младший брат основателя КНДР умер в 101 год

Младший брат основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Ён Чжу умер в возрасте 101 года, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). При этом точная дата смерти не сообщается.

Венок от имени уважаемого товарища [действующего лидера страны] Ким Чен Ына 14 декабря возложен к гробу покойника, — сообщает ЦТАК.

Отмечается, что Ким Ён Чжу «долгое время» занимал важные партийные и государственные должности, «самоотверженно боролся за претворение в жизнь линий и курса партии». Он также внёс весомый вклад в динамичное ускорение социалистического строительства, укрепления и развития КНДР.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в настоящее время находится на самоизоляции. Полномочия президента временно переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе. По имеющимся данным, 69-летний глава государства ощутил недомогание после участия в мероприятии в Кейптауне. В настоящее время, по данным администрации, он в «хорошем настроении» и находится под наблюдением представителей военно-медицинской службы сил обороны ЮАР. Отмечается, что заболевший Рамафоса прошёл полный курс вакцинации.