https://static.news.ru/photo/2dd8545e-47ff-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Shakh Aivazov/ТАСС

В Тбилиси митингующие представители оппозиционных партий и неправительственных организаций заблокировали выезд из парламента и мешают депутатам покидать здание.

Как передаёт РИА Новости, несколько десятков протестующих находятся у ворот здания. Когда некоторые парламентарии пытаются выехать оттуда на автомобилях, митингующие выстраивают «коридор позора», освистывая их. На месте находится десяток правоохранителей, которые не подпускают митингующих к депутатам и огораживают их автомобили. Этой акцией оппозиционеры требуют изменить избирательную систему.

Митинги в Тбилиси начались ещё в конце 2019 года, после того, как парламент Грузии провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов.

Как писал NEWS.ru, президента Грузии Саломе Зурабишвили освистали на выходе из кафе в Тбилиси, в котором она ужинала в кругу друзей. Участники митинга, которые проводили акцию протеста у стен парламента Грузии, узнали о местоположении президента из соцсети Facebook. Демонстранты приняли решение навестить Зурабишвили и поинтересоваться, что она думает по поводу митинга. Однако охрана оперативно закрыла все входы в заведение и вызвала подкрепление. Для президент организовали коридор от выхода из кафе до машины. Демонстранты скандировали лозунги и пытались передать президенту соленья.