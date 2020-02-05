В Тбилиси митингующие представители оппозиционных партий и неправительственных организаций заблокировали выезд из парламента и мешают депутатам покидать здание.
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Митинги в Тбилиси начались ещё в конце 2019 года, после того, как парламент Грузии провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов.
Как писал NEWS.ru, президента Грузии Саломе Зурабишвили освистали на выходе из кафе в Тбилиси, в котором она ужинала в кругу друзей. Участники митинга, которые проводили акцию протеста у стен парламента Грузии, узнали о местоположении президента из соцсети Facebook. Демонстранты приняли решение навестить Зурабишвили и поинтересоваться, что она думает по поводу митинга. Однако охрана оперативно закрыла все входы в заведение и вызвала подкрепление. Для президент организовали коридор от выхода из кафе до машины. Демонстранты скандировали лозунги и пытались передать президенту соленья.
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