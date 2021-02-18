Миру предсказан новый глобальный кризис из-за США

https://static.news.ru/photo/52ab429e-0d0e-11eb-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морозы в американском штате Техас могут стать причиной нового глобального нефтяного кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию аналитиков и трейдеров.

По данным агентства, в связи с непогодой производство нефти сократилось на 4 миллиона баррелей в день, что составляет 40% от всего объёма ранее получаемого сырья. По мнению экспертов, мир пока не осознал, какого объёма нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе.

Трейдеры полагали, что добыча может быть сокращена только на два-три дня, однако последние оценки ситуации говорят о том, что спад продлится до выходных, а полное восстановление добычи нефти может занять несколько недель.

Ранее стало известно, что около четверти территории Техаса осталась без отопления при низкой минусовой температуре. Сейчас в регионе сохраняется морозная погода. В столице штата Остине стобики термометров опустились до минус 5 градусов, в Далласе — до минус 8. За пределами городов температура ещё ниже.

Ситуацией уже воспользовались противники президента Джо Байдена, обвинив в возникновении коллапса ставку Техаса на зелёную энергию, которую продвигает и нынешний глава Белого дома. Об этом писал NEWS.ru.