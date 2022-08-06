Миру предрекли валютные войны Экономист Кузнецов рассказал о будущих валютных войнах России, США, ЕС и Китая

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономист Николай Кузнецов рассказал агентству ПРАЙМ, что в скором времени США, Евросоюз, Китай, страны Латинской Америки и Россия могут вступить в валютные войны. Эксперт уточнил, что речь идёт о целенаправленном и управляемом снижении курса своей национальной валюты. По его словам, следующий после Байдена президент США примет меры по снижению стоимости доллара.

Этот шаг потребует симметричного ответа стран Латинской Америки. Россия тоже может принять участие в валютных войнах и, естественно, её действия, крупнейшего игрока в регионе, обязательно окажут влияние на соседние страны, — заявил Кузнецов.

Специалист отметил, что таким образом страны попытаются увеличить экспорт своих товаров, которые станут более доступными за счёт снижения стоимости. Он добавил, что в стороне не останется Китай, Япония и Южная Корея.

Глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров ранее заявил, что на территории России разведанных запасов нефти хватит на 39 лет, газа — на 80 лет. Он отметил, что известных запасов угля хватит на ещё более длительное время. Он добавил, что для нефти такая оценка есть: рентабельными для добычи являются 65% технологических запасов, их можно ввести в эксплуатацию достаточно быстро.