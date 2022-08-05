Стало известно, когда закончатся нефть и газ в России Глава ГКЗ Шпуров: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России разведанных запасов нефти хватит на 39 лет, газа — на 80 лет, заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК». Он отметил, что запасов угля хватит еще на более длительное время. По словам эксперта, важным также является вопрос о том, какая доля разведанных ресурсов окажется рентабельной, и как быстро их можно начать разрабатывать

Рентабельными для добычи являются 65% технологических запасов, они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро, — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок — через терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря. Согласно данным мониторинговой системы по отслеживанию маршрутов по воде, 24 июля грузовое судно с 700 тысячами баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после чего судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.

Агентство отмечает, что порт, где остановилось судно, был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне в Египте. Bloomberg предполагает, что именно там происходит смешивание российской нефти с египетской.