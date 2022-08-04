Bloomberg: Россия нашла новый маршрут доставки нефти на рынок Bloomberg: судна с российской нефтью останавливаются в портах Египта для поставок на внешний рынок

Фото: shutterstock

Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок — через небольшой терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря, передает Bloomberg. Согласно данным мониторинговой системы по отслеживанию маршрутов по воде, 24 июля грузовое судно с 700 тысячами баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после чего судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.

Транспортировка российской нефти стала скрытной, поскольку европейские покупатели начали отказываться от нее после начала военной спецоперации на Украине, — указывает агентство.

Агентство отмечает, что порт, где остановилось судно, был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне в Египте. Bloomberg предполагает, что именно там происходит смешивание российской нефти с египетской.

Также упоминается о судне Chris, прибывшем в терминал Рас-Шухейр на побережье Красного моря. Оно отправилось из терминала Эль-Хамра. Агентство сообщает, что на этом терминале происходит такая же процедура по смешиванию египетской и российской нефти.

Ранее агентство со ссылкой на мониторинговые службы сообщило, что танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с экранов радаров. За несколько дней не удалось отследить перемещение как минимум трех танкеров. Bloomberg сообщил, что «пропажа» происходила около Азорских островов, вблизи Португалии. Отмечается, что неподалеку от Азорских островов суда, вероятно, перегружали нефть на другие суда.