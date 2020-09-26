Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном окончательно провалился

Ситуация в районе Нагорного Карабаха остаётся напряжённой с утра 27 сентября: после обстрелов вооружённые силы Азербайджана начали успешное контрнаступление и заняли ряд населённых пунктов, которые, согласно международным оценкам, находились под оккупацией Армении. Ереван сразу же заявил о всеобщей мобилизации и введении военного положения в стране. В Баку указом президента режим военного положения вводится с 28 сентября. Россия ведёт активные переговоры со сторонами конфликта, однако ситуация кажется более опасной, чем было в ходе июльских боестолкновений.

Вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил сайт Кремля. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, а также Турции. Анкара традиционно поддерживает Баку в регионе, и именно к этому фактору постоянно апеллирует армянский премьер в попытке привлечь Москву на свою сторону. Впрочем, Москва традиционно пытается выступить модератором и не спешит оказывать Армении помощь по линии ОДКБ — организации, с которой глава армянского кабмина имеет весьма натянутые отношения как в силу своего допремьерского прошлого, так и из-за вопроса отстранения от поста генсека организации Юрия Хачатурова.

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Нынешнее обострение является логичным продолжением июльских «Тавушских столкновений», которые впервые за долгое время проходили вне Нагорного Карабаха. Тогда Ереван и Баку, как и сейчас, также обвиняли друг друга в эскалации. При этом эксперты ставили под сомнение официальную причину июльского обострения, которую продвигала армянская сторона, — якобы азербайджанская разведгруппа на «УАЗе» пыталась проникнуть на приграничную территорию. При этом 23 августа в плен попал командир армянской диверсионной группы — по официальной версии Еревана, он заблудился из-за плохой погоды во время проверки позиций. После перестрелок утром 27 сентября вооружённые силы Азербайджана предприняли контрнаступление, которое на данный момент развивается успешно для Баку: там заявляет о деоккупации более семи населённых пунктов.

AP Photo/Ramil Zeynalov/ТАСС

Как отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, судя по сводкам из района боевых действий, азербайджанская армия в данный момент успешно реализуют контрнаступление в зоне Нагорного Карабаха, и, учитывая специфику боевых действий в регионе, армянской стороне будет довольно тяжело занять утраченные позиции.

Это показывает, что у Баку есть достаточный потенциал для ответа на военную активность Еревана и реализации успеха в ходе войны, которая фактически была навязана Азербайджану. Армянская экономика, по сути, находится в состоянии коллапса. Оппозиция уже «выставляет счёт» действующему премьеру, в ответ на что он пытается изолировать оппозиционных лидеров. Вполне естественно, что для Никола Пашиняна в этих условиях поиск внешнего врага становится логичным. Если азербайджанская армия будет развивать наступление, добьётся успехов, это будет означать крах политической карьеры Пашиняна и его неизбежную отставку. Игорь Коротченко директор Центра анализа мировой торговли оружием директор Центра анализа мировой торговли оружием

Политолог Максим Шевченко, в свою очередь, считает, что лично Пашинян, вопреки расхожей точке зрения, не заинтересован в подогревании конфликта.

Никол Пашинян primeminister.am

Пока у Азербайджана хватит сил, он будет вести наступление с целью освобождения всех оккупированных территорий. Что касается Пашиняна, то, на мой взгляд, точка зрения, будто ему выгодна эскалация, неверна. Этот конфликт ставит его в зависимость от России, армянских миллиардеров, пытающихся контролировать Армению (якобы в интересах РФ, а на самом деле — в своих собственных). Поэтому Пашинян заинтересован в деэскалации, он не «премьер войны». Максим Шевченко журналист журналист

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что нынешнее обострение вновь подтверждает провал переговорного процесса.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com