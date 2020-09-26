Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном окончательно провалился

Ситуация в районе Нагорного Карабаха остаётся напряжённой с утра 27 сентября: после обстрелов вооружённые силы Азербайджана начали успешное контрнаступление и заняли ряд населённых пунктов, которые, согласно международным оценкам, находились под оккупацией Армении. Ереван сразу же заявил о всеобщей мобилизации и введении военного положения в стране. В Баку указом президента режим военного положения вводится с 28 сентября. Россия ведёт активные переговоры со сторонами конфликта, однако ситуация кажется более опасной, чем было в ходе июльских боестолкновений.
Вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил сайт Кремля. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, а также Турции. Анкара традиционно поддерживает Баку в регионе, и именно к этому фактору постоянно апеллирует армянский премьер в попытке привлечь Москву на свою сторону. Впрочем, Москва традиционно пытается выступить модератором и не спешит оказывать Армении помощь по линии ОДКБ — организации, с которой глава армянского кабмина имеет весьма натянутые отношения как в силу своего допремьерского прошлого, так и из-за вопроса отстранения от поста генсека организации Юрия Хачатурова.
Нынешнее обострение является логичным продолжением июльских «Тавушских столкновений», которые впервые за долгое время проходили вне Нагорного Карабаха. Тогда Ереван и Баку, как и сейчас, также обвиняли друг друга в эскалации. При этом эксперты ставили под сомнение официальную причину июльского обострения, которую продвигала армянская сторона, — якобы азербайджанская разведгруппа на «УАЗе» пыталась проникнуть на приграничную территорию. При этом 23 августа в плен попал командир армянской диверсионной группы — по официальной версии Еревана, он заблудился из-за плохой погоды во время проверки позиций. После перестрелок утром 27 сентября вооружённые силы Азербайджана предприняли контрнаступление, которое на данный момент развивается успешно для Баку: там заявляет о деоккупации более семи населённых пунктов.
Как отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, судя по сводкам из района боевых действий, азербайджанская армия в данный момент успешно реализуют контрнаступление в зоне Нагорного Карабаха, и, учитывая специфику боевых действий в регионе, армянской стороне будет довольно тяжело занять утраченные позиции.
Это показывает, что у Баку есть достаточный потенциал для ответа на военную активность Еревана и реализации успеха в ходе войны, которая фактически была навязана Азербайджану. Армянская экономика, по сути, находится в состоянии коллапса. Оппозиция уже «выставляет счёт» действующему премьеру, в ответ на что он пытается изолировать оппозиционных лидеров. Вполне естественно, что для Никола Пашиняна в этих условиях поиск внешнего врага становится логичным. Если азербайджанская армия будет развивать наступление, добьётся успехов, это будет означать крах политической карьеры Пашиняна и его неизбежную отставку.
Политолог Максим Шевченко, в свою очередь, считает, что лично Пашинян, вопреки расхожей точке зрения, не заинтересован в подогревании конфликта.
Пока у Азербайджана хватит сил, он будет вести наступление с целью освобождения всех оккупированных территорий. Что касается Пашиняна, то, на мой взгляд, точка зрения, будто ему выгодна эскалация, неверна. Этот конфликт ставит его в зависимость от России, армянских миллиардеров, пытающихся контролировать Армению (якобы в интересах РФ, а на самом деле — в своих собственных). Поэтому Пашинян заинтересован в деэскалации, он не «премьер войны».
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что нынешнее обострение вновь подтверждает провал переговорного процесса.
Предлагаемые раньше формы мирного решения конфликта оказались несостоятельны, поэтому военный исход был вопросом времени. Баку будет наступать до тех пор, пока не начнут нести серьёзные потери. Россия, конечно, должна призывать к деэскалации, но её возможности как посредника под вопросом.
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