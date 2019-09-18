https://static.news.ru/photo/23acefd0-dac7-11e9-92b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Reuters

Авиаудар по провинции Нангархар в Афганистане, проведённый вооружёнными силами страны при поддержке американских военных с целью уничтожения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ), погубил около 30 фермеров.

Ещё порядка 40 мирных жителей получили ранения. Предполагалось, что авиаударом должно быть уничтожено укрытие террористов. Удар был нанесён, когда уставшие люди собрались у палатки после сбора орехов, сообщает Daily Mail .

At least 30 civilians are killed after US-backed drone strike against ISIS accidentally targets farmers in Afghanistan https://t.co/9gvakTVN7K — Daily Mail US (@DailyMail) September 19, 2019

Расследованием произошедшего занимаются местные власти.

Ранее News.ru писал, что в Йемене во время авиаудара по тюрьме в провинции Дамар погибли более 80 человек.