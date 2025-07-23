Мир или война: во дворце Чираган готовятся к переговорам России и Украины
Дворец Чираган в Стамбуле, где должен пройти третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Стамбуле у дворца Чираган начались активные приготовления к третьему раунду переговоров между Россией и Украиной, запланированных на 19:00 мск. Делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским ранее приземлилась в турецком аэропорту. Представителей украинской стороны, прибывших ранее, возглавляет Рустем Умеров, секретарь Совета безопасности и обороны Украины.
На территории дворца Чираган, расположенного на берегу Босфора, идет обустройство переговорного зала. После встречи он будет переоборудован в два отдельных помещения для пресс-конференций обеих делегаций.
В переговорах примут участие представители Турции, включая министра иностранных дел Хакана Фидана, главу разведки Ибрагима Калына и начальника Генштаба Метина Гюрака. Фидан выступит с речью в начале встречи. Журналисты ожидают итоговых заявлений сторон — доступ для СМИ будет открыт после завершения переговоров.
О том, что происходит во дворце Чираган, — в фотогалерее NEWS.ru.
Дворец Чираган в Стамбуле, где должен пройти третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дворец Чираган в Стамбуле, где должен пройти третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где должен пройти третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Фоторепортер возле дворца Чираган в Стамбуле, где должен состояться третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Журналисты у въезда на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины.
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию. В центре: помощник президента РФ Владимир Мединский.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости