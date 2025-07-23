Мир или война: во дворце Чираган готовятся к переговорам России и Украины

Дворец Чираган в Стамбуле, где должен пройти третий раунд переговоров России и Украины.

Мир или война: во дворце Чираган готовятся к переговорам России и Украины

В Стамбуле у дворца Чираган начались активные приготовления к третьему раунду переговоров между Россией и Украиной, запланированных на 19:00 мск. Делегация из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским ранее приземлилась в турецком аэропорту. Представителей украинской стороны, прибывших ранее, возглавляет Рустем Умеров, секретарь Совета безопасности и обороны Украины.

На территории дворца Чираган, расположенного на берегу Босфора, идет обустройство переговорного зала. После встречи он будет переоборудован в два отдельных помещения для пресс-конференций обеих делегаций.

В переговорах примут участие представители Турции, включая министра иностранных дел Хакана Фидана, главу разведки Ибрагима Калына и начальника Генштаба Метина Гюрака. Фидан выступит с речью в начале встречи. Журналисты ожидают итоговых заявлений сторон — доступ для СМИ будет открыт после завершения переговоров.

О том, что происходит во дворце Чираган, — в фотогалерее NEWS.ru.