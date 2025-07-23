Зеленский раскрыл главную цель Украины на переговорах с Россией Зеленский: Украина на переговорах с РФ будет настаивать на прекращении огня

Киев на переговорах с российской делегацией в Стамбуле будет настаивать на немедленном прекращении огня, заявил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский. Третий раунд переговоров пройдет в Стамбуле ориентировочно в 19:00 мск.

Будем настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, — сказал Зеленский.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Турцию прибыла украинская делегация. Представители Киева хотят провести встречи в Анкаре, а затем отправиться в Стамбул для переговоров с коллегами из России, объяснил он. Украинскую делегацию снова возглавляет Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины.

По итогам двух предыдущих раундов, состоявшихся 16 мая и 2 июня в Стамбуле, стороны достигли договоренности об обмене пленными по формуле «1 тысяча на 1 тысячу». Также речь идет о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее 1 тысячи человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет вечером 23 июля в Стамбуле. По его словам, стороны обсудят в том числе проекты меморандумов, которыми они обменялись во время второго раунда переговоров.