Минобороны: ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов и топлива

Тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пяти украинским военным объектам минувшей ночью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Таким образом российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива в населённых пунктах Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково.

В течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов, — сказано в сводке военного ведомства.

В заключение в министерстве привели общие данные, согласно которым, ВС России в ходе спецоперации уничтожили 142 самолёта, 112 вертолетов, 658 беспилотника, 279 зениток и 2656 вражеских танков.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по девяти местам скопления бойцов и военной техники Украины. В Telegram-канале Минобороны уточнили, что всего за ночь ликвидированы 120 представителей нацбатов, а также четыре танка и шесть бронированных машин. Помимо этого, российские ПВО сбили 18 вражеских беспилотников, включая три «Байрактара» турецкого производства.