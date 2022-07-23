Минобороны Турции: Россия заявила о непричастности к удару по порту Одессы Минобороны Турции: Россия не имеет никакого отношения к удару по порту Одессы и изучает этот вопрос

Фото: Global Look Press

Россия заявила о непричастности к обстрелу порта в Одессе, передает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара. Ранее в Сети появилась информация о том, что по военным объектам ВСУ в городе были нанесены удары, обстрелу также подверглась морская гавань.

В нашем контакте с Россией русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке и что они изучают этот вопрос очень внимательно и подробно, — говорится в заявлении.

Глава Минобороны Турции добавил, что сообщения об обстрелах порта сильно обеспокоили Анкару, поскольку они поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно документу, Москва обязуется не открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что по военным объектам ВСУ в Одессе были нанесены удары. По его данным, снаряды попали в том числе по порту города.

Позже в Telegram-канале «Военный обозреватель» отметили, что ракеты попали в гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин» ВМС Украины.

Представитель ООН Фархан Хак сообщил, что генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш выступил с «безоговорочным осуждением» ракетного удара в районе порта Одессы. Он отметил, что продукты, находящиеся в городской морской гавани, играют ключевую роль в преодолении глобального кризиса продовольствия.