Российские военные уничтожили шесть украинских танков за ночь

Российские Воздушно-космические силы в ночь на 20 апреля поразили 73 украинских военных объекта, а также уничтожили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что в ходе операции также были уничтожены четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. В результате ударов были уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», — сказал Конашенков.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также сообщил, что украинские власти начали выводить командование ВСУ из зоны боевых действий. По его словам, из поселения Золотое на вертолёте вывезли одного из высокопоставленных генералов ВСУ.

В Народной милиции ДНР 20 апреля сообщили, что пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и покинули металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Уточняется, что о предложении сдаться они узнали из листовок, которые были сброшены на территорию промзоны накануне.