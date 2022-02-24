Минобороны России сообщило о сбитых четырёх беспилотниках и вертолёте ВСУ

Боевой вертолёт и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» ВCУ сбиты в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конaшенков, добавив, что после ударов российской армии были выведены из строя 74 наземных объекта ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

Сбит боевой вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате ударов российских вооружённых сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта.

Также российская армия вывела из строя пункт базирования ВМC Украины и 18 радиолокационных станций ЗРК комплексов ПВО C-300 и «Бук-М1». В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВCУ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением к россиянам, объявив о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.