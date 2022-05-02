Минобороны России сообщило о сбитом истребителе ВСУ в Донбассе

МиГ-29 Воздушных сил Украины / Фото Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

В Донбассе в районе Славянска в ходе воздушного боя сбит украинский истребитель МиГ-29. Российскими средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотников, две тактические ракеты «Точка-У» и реактивный снаряд «Смерч», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что ВКС России поразили 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области. При этом было уничтожено 160 человек личного состава и 26 единиц бронетехники.

Высокоточными ракетами нанесены удары по 38 военным объектам, в числе которых пункты управления, опорные пункты, районы сосредоточения войск и техники и склады боеприпасов и вооружения. Кроме того, уничтожены ЗРК «Оса АКМ», батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». В ведомстве пояснили, что зенитчики с их помощью обеспечивают воздушное прикрытие позиций и объектов ВС РФ в ходе спецоперации.