Минобороны РФ сообщило об обстреле ВСУ школы и детсада под Херсоном

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В Минобороны РФ сообщили об обстреле гражданской инфраструктуры в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе здания школы и детского сада. По данным российского оборонного ведомства, несколько мирных жителей погибли.

Подразделения Вооруженных сил Украины подвергли обстрелу <...> населенные пункты Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. Огонь <...> вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в населенном пункте Киселевка, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что оонь вёлся по кладбищу на окраине населённого пункта Широкая Балка, где находились люди.

В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб, — сообщили в российском ведомстве.

Из-за обстрелов жители посёлков частично лишены электроснабжения.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что на Украине с 24 февраля по 28 апреля погибли 2899 мирных жителей. Ещё 3235 человек получили ранения.

Наибольшее количество погибших за этот период — 1411 — на территории Донецкой и Луганской областей. На территории Украины, контролируемой Киевом, погибли 1317 человек. На подконтрольных ДНР и ЛНР территориях — 94 погибших.

В ООН отмечают, что реальное число погибших может значительно превосходить представленные в отчёте цифры. Информация из ряда мест задерживается, а в некоторых районах её необходимо проверить, поскольку там имелись сообщения о многочисленных случаях гибели и ранений гражданского населения.