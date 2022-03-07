Минобороны: РФ объявила режим тишины в Киеве 8 марта

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Москва объявила, что 8 марта объявляет режим тишины на Украине. Он начнёт действовать с 10:00 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гумштаб.

Агентство отмечает , что режим тишины позволит покинуть свои города мирным жителям Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя.

Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры, которые позволят украинцам, в том числе через территорию Белоруссии попасть в Россию, а затем доступным видом транспорта отправиться в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР сообщила о намеренном нарушении Украиной норм Женевской конвенции о защите гражданского населения. В ведомстве привели в пример обстрел военными национального батальона Украины «Азов» мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь по гумкоридорам.