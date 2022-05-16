Минобороны РФ обвинило Украину в подрыве фугаса с аммиачной селитрой в ДНР

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Спецслужбы Украины подорвали фугас, усиленный накладкой до одной тонны аммиачной селитры в районе Мазановки в ДНР, передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что в результате взрыва сформировалось ядовитое облако, движущееся в сторону Краматорска.

Отмечается, что подрыв фугаса произошёл 16 мая в 13:35 в районе Мазановки в ДНР. В результате этого образовалось ядовитое облако высотой 1 км.

Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооружённых сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населённого пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведён подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил о планах Украины по подготовке провокаций с применением оружия массового поражения против ВС РФ, после чего ВСУ хотят провести расследование по «сирийскому сценарию».