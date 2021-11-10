Минобороны РФ: НАТО увеличила интенсивность полётов у границ России

Минобороны РФ сообщило, что разведывательная авиация НАТО только за последние сутки существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопровождали над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.

За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полётов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе, — говорится в сообщении.

9 ноября Россия сопровождала самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Помимо этого, российские зенитные ракетные войска сопровождали ещё три самолёта — два принадлежат ВВС США и ещё один — ВКС Франции. Воздушные суда Штатов приближались к границам РФ на 30 и на 70 км, а самолёт-разведчик Франции — на 30 км.

Ещё один стратегический самолёт-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины, — добавляется в сообщении.

Кроме того, из грузинского порта Батуми вышли в море эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям.