Минобороны РФ: Киев пытается выдать свои мины в Чёрном море за российские

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти на Украине пытаются переложить вину за создание минной опасности в Чёрном море на Россию. Он отметил, что Киев выдаёт устаревшие якорные мины украинских военно-морских сил, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские. По словам генерала, Россия не применяла и не планирует применять морское минное оружие, сообщает ТАСС.

Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Чёрном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию, — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что российскими военными в ходе проведения специальной военной операции строго и неукоснительно реализуется весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

Министерство обороны России ранее опубликовало видео, где было показано уничтожение украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно увидеть, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.