Минобороны показало сдачу в плен заблокированных на «Азовстали» бойцов ВСУ

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Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором боевики нацполка «Азов» сдаются в плен. На кадрах видно, как солдаты выходят с завода «Азовсталь» в Мариуполе. К настоящему моменту в плен сдались 265 человек.

Среди сдавшихся в плен 51 боец тяжело ранен. Как сообщает ведомство, их и всех нуждающихся в медицинской помощи будут лечить медики больницы города Новоазовска в ДНР.

Накануне десять украинских военных вышли с «Азовстали» с белым флагом. Они обратились к российским военным с просьбой эвакуировать раненых и провести переговоры.

Ранее военный корреспондент Игорь Жданов сообщил, что ВСУ ведут обстрел посёлка Еленовка под Донецком. Он подчеркнул, что именно через этот населённый пункт перевозят пленных «азовцев», добровольно вышедших с территории «Азовстали».