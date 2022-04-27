Минобороны России показало видео пуска «Калибров» по объектам ВСУ

Фото MOD Russia/via Globallookpress.com

Минобороны России опубликовало видео, на котором корабль Черноморского флота совершил удар ракетами «Калибр» по военным объектам Украины. В ведомстве также отметили, что были поражены крупные склады с оружием и боеприпасами, поставленными США и европейскими странами.

Минобороны РФ 27 апреля сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 18 украинских беспилотников, а также ракету «Точка-У». Кроме того, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по семи складам боеприпасов и артиллерийским позициям ВСУ.

Также отмечается, что российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 27 военных объектов на Украине, в числе которых четыре пункта управления, склад боеприпасов в Славянске, штаб «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов.