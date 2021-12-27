Минобороны: НАТО готовится к крупномасштабному конфликту с Россией

Замглавы Минобороны России Александр Фомин считает, что НАТО готовится к крупномасштабному вооружённому конфликту с РФ, передаёт РИА Новости. Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, сослался на военную стратегию Североатлантического альянса 2019 года, в которой Россия указывается как главный источник угроз коалиционной безопасности.

Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией, — сказал Фомин.

По его словам, в военной стратегии НАТО 2019 года Россия определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности. При этом, отметил Фомин, «Римская декларация до сих пор остаётся в силе».

В ней сказано, что РФ и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противника. Эта доктрина была подтверждена на саммите Совета Россия — НАТО в 2010 году в Лиссабоне, заявил Фомин.

Ранее сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил созвать Совет Россия — НАТО 12 января 2021 года. О готовности предоставить площадку для проведения саммита уже заявила Швейцария.

По данным Welt, командование НАТО из-за действий России повысило боеготовность сил быстрого реагирования, численность которых составляет 40 тысяч. Объединённая оперативная группа повышенной готовности должна быть готова к развёртыванию в районе кризиса в течение пяти дней, тогда как ранее этот срок составлял семь дней. Также повышена готовность сил специального назначения и логистики.