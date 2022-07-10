Минобороны Франции заявило о поддержке контактов с российскими коллегами

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Минобороны Франции поддерживает контакты с российскими коллегами, заявил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche. По его словам, Париж считает недопустимой блокировку каналов связи с Москвой.

Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой, — сказал Лекорню.

Он добавил, что Киев «нуждается» в том, чтобы Франция «выполняла функцию силы, обеспечивающей баланс». Лекорню считает, что Париж продолжает «играть эту роль».

Глава французского Минобороны также отметил, что Париж уже поставил Киеву оружие на сумму более €160 млн. Кроме того, по словам министра, в ближайшее время Украине направят еще шесть установок CAESAR, помимо отправленных 12.

Ранее Bulgarian Military сообщил, что военнослужащие ВС Украины продали России две французские САУ Caesar за $120 тысяч. В публикации отмечалось, что гаубицы, предоставленные Киеву в качестве военной помощи, стоили около €7 млн каждая.