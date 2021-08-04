Азербайджан отверг обвинения в запуске беспилотника на территорию Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о том, что азербайджанские военные осуществили запуск беспилотного летательного аппарата в сторону Армении. Об этом говорится на сайте военного ведомства.

БПЛА в данном направлении в воздух не поднимались и не использовались, отметили в Минобороны. Обстановка в этом направлении контролируется ВС Азербайджана.

Распространяя подобную ​​информацию, армянская сторона пытается замять свои провокации, такие как обстрел наших позиций, и ввести в заблуждение общественность, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что войска ПВО предотвратили попытку проникновения азербайджанского беспилотника в воздушное пространство страны.

До этого Минобороны Азербайджана заявило о перестрелках на границе с Арменией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.