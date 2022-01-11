Минобороны Армении заявило о ранении своего солдата на границе

Минобороны Армении заявило о ранении своего солдата на армяно-азербайджанской границе. Как сообщается на сайте ведомства, перестрелка произошла в направлении села Йухары Шоржа Басаркечерского района.

Ответными действиями армянской стороны огонь был подавлен, по состоянию на 17:00 ситуация на границе относительно стабильная и контролируется ВС Армении, — говорится в заявлении.

Ранее Баку сообщил о гибели азербайджанского военного Аяза Назарова в результате провокации Вооружённых сил Армении. Отмечается, что огонь был подавлен ответными мерами. В ведомстве также подчеркнули, что вся ответственность за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он также рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.