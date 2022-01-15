Миннесотский зоопарк опубликовал видео с тигром по кличке Путин

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Миннесотский зоопарк опубликовал забавное видео с тигром по кличке Путин. Животное с именем российского президента проживает в Minnesota Zoo с 2018 года.

Путин с подозрением отнесся к снеговику на своей территории, — с юмором написали сотрудники зоопарка, комментируя поведение благородного животного.

Буквально накануне американские пользователи Twitter восхитились видео с российской «краснокнижной» амурской тигрицей по кличке Светлая и её тигрятами. Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО).