18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Миннесотский зоопарк опубликовал видео с тигром по кличке Путин

23:58, 15 января 2022
Миннесотский зоопарк опубликовал видео с тигром по кличке Путин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Миннесотский зоопарк опубликовал забавное видео с тигром по кличке Путин. Животное с именем российского президента проживает в Minnesota Zoo с 2018 года.

Путин с подозрением отнесся к снеговику на своей территории, — с юмором написали сотрудники зоопарка, комментируя поведение благородного животного.

Буквально накануне американские пользователи Twitter восхитились видео с российской «краснокнижной» амурской тигрицей по кличке Светлая и её тигрятами. Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО).

Ранее жители Хабаровского края встретили тигрёнка на проезжей части дороги. Как сообщают корреспонденты transsib info.com, представители центра «Амурский тигр» сообщили, что детёнышу тигра предположительно от восьми до 10 месяцев

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео