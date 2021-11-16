Министры обороны Британии и Украины заявили об отказе враждовать с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников заявили о нежелании быть враждебно настроенными к России, но при этом обеспокоены её «активностью» на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении двух министров, которое распространило британское ведомство.

В данный момент Уоллес находится с визитом на Украине. Британская сторона отмечает , что состоявшаяся встреча стала новой ступенью для двустороннего наращивания оборонных возможностей и повышения интероперабельности Украины.

У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной, — говорится в совместном заявлении двух министров.

Главы оборонных ведомств двух стран отмечают «неоспоримость» территориальной целостности Украины, которая заручается поддержкой британской стороны.

Бен Уоллес во время визита также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. А британский премьер Борис Джонсон накануне заявил, что страна поддерживает суверенитета Украины не потому, что выражает враждебность по отношению к России, а из-за «приверженности» к демократии и свободе. При этом британская газета Mirror сообщила, что Лондон готов перебросить на Украину до 600 бойцов спецназа из-за якобы готовящегося вторжения России.

Ранее начальник штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер высказал мнение, что Россия не собирается развязывать настоящую войну. При этом страна готова использовать все инструменты для достижения собственных целей.