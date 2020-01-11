https://static.news.ru/photo/e419f312-3508-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Таро Коно Фото: konotarogomame/twitter.com

Японские и американские военные из специальных подразделений приняли участия в манёврах по высадке парашютного десанта. Операция имитировала захват условным противником одного из отдалённых островов в Южно-Китайском море.

Как сообщил телеканал TBS, военные тренировались на полигоне Нарасино, который примыкает на северо-востоке к префектуре Токио. За ходом учений следил министр обороны Японии Таро Коно. При этом глава японского военного ведомства не только командовал своими войсками, но даже прыгнул с парашютом с 11-метровой вышки. Её используют для отработки десантной техники.

В манёврах приняли участие 1-я парашютно-десантная бригада сухопутных сил Японии в составе двух тысяч человек и подразделения американского спецназа, которые перебросили с острова Окинава. Десантникам нужно было высадиться на землю с высоты не более 300 метров.

Во время учений японские и американские силы успешно отбили островок в Восточно-Китайском море, на котором Токио конфликтует с Пекином из-за прав на территории и спорят из-за разграничения эксклюзивных экономических зон двух стран.

Японские власти в последнее время особенно сосредоточились на обороне отдалённых островов в Восточно-Китайском море. Для этого были созданы амфибийные мобильные подразделения по образу морской пехоты США. На отдельных островах военные укрепляют гарнизоны и размещают ракетные комплексы класса «земля — корабль».

Ранее Таро Коно отдал приказ отправить японский эсминец и патрульный самолёт в Оманский залив и северную часть Аравийского моря для сбора информации, писал NEWS.ru.