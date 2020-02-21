https://static.news.ru/photo/47e4fec8-54b7-11ea-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: tcsavunma/twitter.com

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай для инспекции размещённых там войск. Анкара в последнее время активно поддерживает сирийскую вооружённую оппозицию в её борьбе с официальным Дамаском.

Министр национальной обороны Хулуси Акар отправился в провинцию Хатай вместе с начальником генерального штаба генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Юмитом Дундаром. Они проводят инспекции в войсках на сирийской границе, — сообщило Минобороны страны.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков, писал NEWS.ru. Москва поддерживает официальные власти Сирии, а Анкара — оппозицию.