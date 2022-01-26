Министр обороны ФРГ: Берлин предоставит Украине 5 тысяч военных касок

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин предоставит Украине в качестве помощи пять тысяч военных касок. Германия выступает против передачи стране летального оружия, пишет DPA.

По информации агентства, политик объявила о таком шаге на заседании комитета Бундестага по обороне. Другие подробности не приводятся. Предполагается, что этим решением Берлин в очередной раз покажет Украине свою лояльность, однако сохранит свою позицию по непредоставлению Киеву серьёзного вооружения.

О том, что ФРГ не намерена предоставлять Украине летальное оружие уже неоднократно говорили и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнёров по ЕС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что Киев, скорее всего, вынашивает планы по силовому урегулированию ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками. По её словам, власти Украины действуют по указке западных партнёров.