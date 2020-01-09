https://static.news.ru/photo/35bcdd2e-32e3-11ea-8646-fa163e074e61_660.jpg Мираб Кишмария Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Глава Минобороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что вооружённые силы не станут вмешиваться в события, происходящие в стране в данный момент.

По его словам, военные не станут оказывать влияние на развитие политических событий в республике.

Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа, — передаёт « Интерфакс » его слова.

9 января участники акции протеста выломали двери в здании администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Организатор акции заявил, что проведение митинга связано с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в администрации президента Абхазии прокомментировали события, происходящие в Сухуме. В ведомстве назвали штурм госучреждения сторонниками оппозиции попыткой государственного переворота.