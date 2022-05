Миллиардеры в трико: что творится за кулисами Давоса Всемирный экономический форум в Альпах превратился в «большую говорильню», где богачи пьют свекольный смузи и требуют обложить себя налогами

51-й Всемирный экономический форум в Давосе / Фото GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS

Впервые после двухлетнего перерыва на пандемию в Давосе вновь собрался Всемирный экономический форум. Поскольку в январе в мире все еще бушевал «омикрон», глобальный слет миллиардеров пришлось перенести на май. На фоне живописных альпийских видов сильные мира сего потягивали свекольный смузи, бегали трусцой по главной улице — Променаду в обтягивающих трико и присоединялись к левацким пикетам, требуя незамедлительно обложить налогами самих себя. NEWS.ru разбирался, как из некогда авторитетного форума Давос превратился в «большую говорильню», где слова участников расходятся с делами или просто не влекут никаких дел.

Сок из репы для богатых

В январе 2020 года настоящим хитом Давоса стала заочная пикировка между президентом США Дональдом Трампом и юной шведской эковалькирией Гретой Тунберг. Тогда мало кто беспокоился по поводу обнаруженного в Ухане вируса, которому в считанные месяцы суждено было спровоцировать кризис планетарного масштаба и на целых два года заморозить давосские встречи. С тех пор Трамп сошел с политической дистанции, не слышно Греты, и даже главный вакцинатор человечества Билл Гейтс по иронии судьбы не долетел в этом году до форума, свалившись с ковидом. Всего приглашения разосланы 2500 участникам — по меркам полувековой истории Давоса размах, в общем-то, скромный.

Дональд Трамп на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Guo Chen/XinHua/Global Look Press

В списке топ-гостей нет ни президента США Джо Байдена, ни премьера Британии Бориса Джонсона, ни французского лидера Эммануэля Макрона, ни главы итальянского правительства Марио Драги. Их отсутствие объяснимо: тусоваться с миллиардерами, когда мир охвачен кризисами, обернувшимися для многих борьбой за выживание, совсем не комильфо, — отмечает газета The Guardian.

Правда, в заключительный день, 26 мая, в Давосе ждут канцлера ФРГ Олафа Шольца — это один из немногих гостей, для которого в целях безопасности организовали вертолетную площадку (когда форум проходил по обычаю зимой, вертолеты с политиками и бизнесменами один за другим садились на замерзшее озеро). От США самым высокопоставленным чиновником стал спецпосланник Байдена по климату Джон Керри. Но его, конечно же, затмил другой земляк — экс-госсекретарь Генри Киссинджер, который в свои 98 лет (27 мая ему исполнится 99) добрался до Давоса и выступил с весьма бодрой речью. Еще там засветились председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Евроцентробанка Кристин Лагард, официальные лица Испании, Польши, Финляндии, а президент Украины Владимир Зеленский сорвал аплодисменты по видеосвязи.

Организаторы заявляли, что на курорте не ждут «диктаторов и представителей авторитарных режимов». Однако эта щепетильность не помешала им отдать видное место под роскошную площадку Фонда Мохаммеда бин Салмана — саудовского наследного принца, которого, помнится, обвиняли в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Всех, кто заглядывает на огонек к саудитам, щедро угощают волшебным восточным мороженым с кардамоном и шафраном.

Кстати, это еще не самое экзотическое, что могут отведать участники, по сравнению со свекольным смузи и соком из репы, которые наливают в кулуарах форума. ЗОЖ и «атлетические пробежки миллиардеров в цветных лосинах по утрам» — тренд нынешнего Давоса, отмечает европейское издание Politico.

51-й Всемирный экономический форум в Давосе Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

За давосские бдения бизнес-лидеры выложили от 60 до 600 тысяч евро.

Ничто так не отражает суть Давоса, как цены за отели. Одинокая ночь в одноместной постели обойдется в €900. А один из делегатов в последнюю минуту успел забронировать номер за €400. И это при том, что на «Променаде» появляются объявления о сдаче комнат внаем. Кажется, золотые времена для жителей Давоса остались позади. Прошли те тучные годы, когда они могли заработать на форуме сотни и сотни тысяч, — констатирует Politico.

Миллиардеры расплодились

Дух форума, где вознесшиеся над бренной суетой акулы бизнеса рассуждают на волшебной горе о тяготах остального человечества, давно вызывает у многих неприятие и гнев.

Нельзя сказать, что все счастливы видеть возвращение мировой политической и бизнес-элиты в Швейцарские Альпы. В последние годы мероприятие жестко критикуют за то, что оно неэффективно и потеряло связь с реальностью, — признает корреспондент CNBC.

Он напоминает, как три года назад участник форума, голландский историк и автор бестселлера «Утопия для реалистов» Рутгер Брегман взорвал сонное царство, записав «вирусный» ролик, собравший 11 миллионов просмотров.

Глобальной причиной неравенства остается провал стратегии по борьбе с уходом от налогообложения. У меня такое чувство, будто я сижу на собрании пожарных и нам запрещено говорить о воде. А мы должны говорить о налогах, налогах и только налогах, — открыл глаза почтенной публике Брегман.

Рутгер Брегман Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Примерно такой же эффект произвел свежий твит американского сенатора Берни Сандерса.

Олигархи веселятся, бедные страдают, — написал в соцсетях экс-кандидат в президенты США и сторонник налогообложения сверхбогатых Сандерс.

Он напомнил, что за время пандемии «более 2000 миллиардеров разбогатели на триллионы, в то время как 260 миллионов человек по всеми миру, вероятно, окажутся за чертой бедности».

У неправительственной благотворительной организации Oxfam своя статистика. В понедельник она опубликовала доклад под названием «Выигравшие от страданий». Эксперты подсчитали: за те два года, что на планете бушевал ковид, в мире появилось 575 новых миллиардеров.

Каждые 30 часов в мире рождается новый миллиардер, в то время как каждые 33 часа около миллиона человек падает в пучину крайней бедности, — утверждает Oxfam.

Яркий пример — председатель правления и гендиректор Pfizer Альбер Бурла, заработавший в 2021 году $24,3 млн.

Сомнительно, чтобы этот почетный гость Давоса был заинтересован в том, чтобы сломать систему. Но люди больше не дают одурачить себя разговорами о равенстве, транспарентности, уважении и разнообразии, — пишет координатор Альянса по борьбе с неравенством Дженни Рикс.

Председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла Benoit Doppagne/Belga News Agency/Global Look Press

В авторской колонке для «Аль-Джазиры» с красноречивым названием «Давос мертв» она признает: неизбежно встает вопрос «о морали экономической системы, которая не смогла помочь народам и вместо этого усилила неравенство во время глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».

Просто невероятно, что посреди всего этого министры финансов и руководители транснациональных корпораций находят время, чтобы обмениваться теплыми словами с коллегами — «акулами бизнеса» — в швейцарском горном городке. Все больше людей задаются вопросом: а что вообще их лидеры делают в таких странных местах, как Давос, вместо того, чтобы решать их насущные проблемы? В Великобритании, где растущие счета за электроэнергию вынудили многие семьи выбирать между отоплением своих домов и пропитанием, правительство сопротивляется призывам ввести сверхналог на прибыль нефтяных и газовых компаний, — говорит Рикс.

О двойных стандартах рассуждают многие ветераны Давоса, которым в этом году не удалось оказаться в обществе избранных.

Это просто смехотворно. Топ-менеджеры летят в Швейцарию на частных самолетах, чтобы потом рассуждать о том, как посадить миллион деревьев для борьбы с выхлопами CO2, — отметил в беседе с The Guardian бывший член британского кабмина.

«Большая говорильня»

Недаром с каждым годом обсуждение Давоса все больше сводится к протестам леваков и антиглобалистов — гарниру, которым приправлено основное блюдо форума.

Протестующие, активисты и борцы с несправедливостью бросают вызов Всемирному экономическому форуму, который превратился в «большую говорильню» и стал символом провалившейся эпохи, — констатирует репортер CNBC.

Давосская вселенная демонстрирует удивительные метаморфозы. Уроженец здешних мест Филипп Вильхельм, сколько себя помнит, с юных лет ходил на демонстрации против ежегодного собрания миллионеров в его родном городе. До тех пор, пока не стал... мэром Давоса. Теперь он уверяет общественность, что форум не только пополняет городскую казну, но и способствует врачеванию социальных язв человечества.

51-й Всемирный экономический форум в Давосе Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Как ни удивительно, по другую сторону баррикад оказалась группа активистов «Патриотические миллионеры Британии». Они приехали в Давос, чтобы протестовать против мирового капитала вместе с пикетчиками из народа. Богачи-скормняги, которых с виду не отличить от вышедших на пенсию хиппи, c пролетарским задором расселись на асфальте, развернув лозунги «Обложите нас сейчас!» (Tax Us Now).

Возмутительно, что наши политические лидеры прислушиваются к тем, кто меньше всех ощущает последствия нынешнего экономического кризиса и платит позорно мало налогов. Обложите налогами всех делегатов, посещающих Давос в 2022 году! — призывает Фил Уайт, бывший бизнес-консультант и член организации Patriotic Millionaires UK.

Сами организаторы форума уверяют, что в этом году все проходит весьма скромно. Якобы они даже отказались от традиционных вечеринок, которые неуместны из-за военных действий на Украине и глобального продовольственного кризиса. Тем более что вечеринками как раз славились русские, которых в этом году не пригласили. Впрочем, издание Politico выяснило, что американская IT-компания Cloudflare все же собирается закатить размашистую вечеринку на всю ночь с участием поп-звезды Гвен Стефани, «которая и прежде развлекала олигархов в Давосе». Кроме того, в программе значится дегустация вин и жаркая «Арабская ночь» в приватном отеле. Так что восставший из пепла пандемии Давос по-прежнему не спит.