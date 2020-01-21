Всемирный экономический форум в Давосе станет площадкой, на которой впервые после заочной встречи на полях сентябрьского Климатического саммита ООН в Нью-Йорке, столкнутся американский президент Дональд Трамп и 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Несмотря на то, что на открытии форума их развели по разным сессиям, результат публичной встречи, если она состоится, непредсказуем.

О том, что Трамп и Тунберг примут участие в открытии сессии на форуме в Давосе, заявлял его президент и основатель Клаус Мартин Шваб. В интервью Associated Press он отмечал, что «необходимы оба голоса», добавив, что в 2020 году ВЭФ во многом будет посвящён вопросам изменения климата.

Клаус Мартин Шваб

Первая сессия ВЭФ действительно касалась экологической ситуации в мире. На ней Грета выступила с речью, в которой рассказала о последних 18 месяцах своей жизни, за которые из простой активистки превратилась в лидера движения по борьбе с изменением климата.

Не рассматривая текущую ситуацию как кризис, мы не сможем её решить, — подчеркнула она.

В отличие речи с трибуны ООН, произнесенной более полугода назад, нынешнее выступление было куда менее радикальным и даже сдержанным: в Нью-Йорке Грета обвиняла мировых политиков в бездействии в вопросах изменения климата.

Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И это мне еще повезло! Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания! А все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о вечном экономическом росте, — сказала тогда Тунберг.

Президент Трамп, вопреки ожиданиям, тогда всё же посетил форум, однако выступление Греты слушать не стал. Вероятно, этот момент стал точкой отсчёта неприязни экоактивистки и президента друг к другу. По интернету сразу же разнеслось видео, на котором юная защитница окружающей среды скорчила гримасу, когда Трамп вместе с охраной проходи мимо неё. Грета с рождения страдает синдромом Аспергера. Это отклонение в развитии похоже на аутизм, однако страдающие им могут сохранять высокий интеллект и вести социальную жизнь, хоть и испытывают с этим затруднения. Люди с синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто испытывают беспокойство и зацикленность на какой-либо мысли.

Впоследствии Трамп прокомментировал её выступление у себя в Twitter, отметив, что Грета «похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее». Позднее именно такое описание поставила Грета в своём собственном Twitter-аккаунте.

If a picture is worth 1,000 words then this GIF is worth 100,000 #ClimateWeek2019 pic.twitter.com/AqXdeUzgk3 — NowThis (@nowthisnews) 23 сентября 2019 г.

На Давосе Трамп не изменил традиции и вновь пропустил выступление Тунберг. Его панель начиналась на два часа позже, и американский лидер приехал к самому её старту. Тем не менее визит глав Белого Дома на Швейцарский курорт продлится несколько дней, а значит возможность даже случайной встречи с экоактивисткой не исключена.

Президент Трамп считается одним из мировых лидеров, которые не учитывают экологическую повестку в своей работе. В 2017 году он инициировал выход США из Парижского соглашения по климату, согласно положениям которого стран должна сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году по сравнению с уровнем 2005-го. Также американский президент неоднократно пропускал важнейшие мероприятия по вопросам изменения климата, включая тематическую встречу глав G7 в 2018 году. Своё неприятие экологической повестки Трамп не стеснялся высказывать публично.

Я верю, что климат меняется, и я полагаю, что он может меняться как в одну, так и в другую сторону. Не забывайте, раньше использовался термин «глобальное потепление», который не работал, тогда это назвали «климатическими изменениями». Теперь это фактически называется «погодными катаклизмами», потому что с «погодными катаклизмами» вы не ошибетесь, — заявлял Трамп в интервью ITV.

Тогда же глава Белого дома предположил, что в США «лучший в мире климат», а главные источники загрязнения окружающей среды — Россия и Китай.

Грета, в свою очередь, менее чем за год успела стать лицом молодёжного экоактивизма и человеком года по версии журнала Time. 16-летняя девушка прошла путь от одиночных пятничных пикетов в родном Стокгольме до инфлюэнсера, который вдохновляет школьников и подростков по всему миру выходить на акции протеста в защиту окружающей среды.