О том, что Трамп и Тунберг примут участие в открытии сессии на форуме в Давосе, заявлял его президент и основатель Клаус Мартин Шваб. В интервью Associated Press он отмечал, что «необходимы оба голоса», добавив, что в 2020 году ВЭФ во многом будет посвящён вопросам изменения климата.

Первая сессия ВЭФ действительно касалась экологической ситуации в мире. На ней Грета выступила с речью, в которой рассказала о последних 18 месяцах своей жизни, за которые из простой активистки превратилась в лидера движения по борьбе с изменением климата.

В отличие речи с трибуны ООН, произнесенной более полугода назад, нынешнее выступление было куда менее радикальным и даже сдержанным: в Нью-Йорке Грета обвиняла мировых политиков в бездействии в вопросах изменения климата.

Президент Трамп, вопреки ожиданиям, тогда всё же посетил форум, однако выступление Греты слушать не стал. Вероятно, этот момент стал точкой отсчёта неприязни экоактивистки и президента друг к другу. По интернету сразу же разнеслось видео, на котором юная защитница окружающей среды скорчила гримасу, когда Трамп вместе с охраной проходи мимо неё. Грета с рождения страдает синдромом Аспергера. Это отклонение в развитии похоже на аутизм, однако страдающие им могут сохранять высокий интеллект и вести социальную жизнь, хоть и испытывают с этим затруднения. Люди с синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто испытывают беспокойство и зацикленность на какой-либо мысли.

Впоследствии Трамп прокомментировал её выступление у себя в Twitter, отметив, что Грета «похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее». Позднее именно такое описание поставила Грета в своём собственном Twitter-аккаунте.