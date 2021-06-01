Миллиардер из США назвал замену доллару

https://static.news.ru/photo/9413c5de-c2fe-11eb-9c2b-96000091f725_660.jpg Рэй Далио Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Китайский юань в ближайшее время станет мировой резервной валютой вместо доллара, убеждён инвестор-миллиардер из США Рэй Далио. Предприниматель объяснил, почему назвал именно эту валюту. Его слова приводит СNBC.

Он пояснил, что китайская валюта в ближайшие годы будет использоваться для мировой торговли и финансовых расчётов, это позволит ей укрепиться на международном уровне.

Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой, — отметил финансист.

По его словам, удар по американской экономике может нанести не только укрепление юаня, но и растущий уровень закредитованности американцев.

Далио является основателем одного из крупнейших хедж-фондов Bridgewater Associates. Он занимает 90-е место в списке самых богатых бизнесменов планеты, состояние финансиста оценивается в $20,3 млрд.

В декабре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны ищут возможности уйти от долларовой зависимости. По его словам, Россия, Китай, страны Шанхайской организации сотрудничества, а также ряд стран Европы всё больше задумываются о переходе на механизмы, опирающиеся на национальные валюты. Он подчеркнул, что в Европе солидная позиция евро, которая позволяет отходить от долларовой зависимости.

В марте 2021 года глава российского МИД призвал переходить к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, а также уходом от использования подконтрольных Западу платёжных систем в условиях санкционных рисков со стороны США.