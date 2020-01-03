Воздушная операция США против главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани усилит нестабильность на Ближнем Востоке, считают в Министерстве иностранных дел Турции.
В ведомстве подчеркнули, что турецкая сторона обеспокоена ростом напряжённости между Соединёнными Штатами и Ираном,
Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани убил и покалечил тысячи американцев. По его мнению, погибший планировал расправу над ещё большим числом граждан Штатов.
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