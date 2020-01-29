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Большая часть стран Европы не хочет возвращать на родину своих граждан — членов семей боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая группировка), которые находятся в сирийском лагере «Эль-Холь».

Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, которое приводит ТАСС. Согласно заявлению, в лагере сохраняется тяжёлая гуманитарная ситуация из-за того, что остающиеся там люди не...