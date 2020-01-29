Министерство иностранных дел Сирии потребовало от международного сообщества осудить «сделку века», которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта.
В сирийском МИДе назвали позицию американской стороны пренебрежительной в отношении международного права, а также призвали подтвердить резолюции об обеспечении законных прав палестинского народа,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик назвал идею Трампа планом порабощения палестинцев. Он отметил, что документ пытается узаконить присутствие Израиля на оккупированных землях Палестины и делает бессмысленными разговоры о безопасности.
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