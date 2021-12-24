МИД России выразил Японии протест из-за выставки в Токио по Курилам

Представителя руководства посольства Японии в Москве 17 декабря вызвали в МИД России и выразили ему протест из-за открытия в начале декабря в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что выставка посвящена «незаконным территориальным притязаниям на них со стороны Японии». Также она сообщила о реакции МИД на японско-американские учения вблизи Дальнего Востока.

В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии, — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также она отметила, что Россия выразила представителю Японии свою озабоченность из-за декабрьских японско-американских военных учений вблизи границы России.

Выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японско-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо, — заявила она.

Захарова подчеркнула, что проведения данных учений в непосредственной близости от границы РФ вынуждают рассматривать эти манёвры в качестве потенциальной угрозы безопасности нашей России на дальневосточных рубежах.

Ранее российская сторона высказала неприятие каким-либо формам, практикам, видам героизации прославления боевиков и террористов. Это принципиальная позиция РФ, как заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru об открытии парка имени Джохара Дудаева на северо-западе Турции. Она напомнила, что это уже не первые попытки увековечить память человека, на чьей совести гибель тысяч российских граждан, причём это граждане различных национальностей и разных религиозных взглядов. Захарова выразила надежду, что российские сигналы будут восприняты турецкой стороной со всей серьёзностью.