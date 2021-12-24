«Требуют осуждения»: Захарова об открытии парка имени Дудаева в Турции

Российская сторона высказала неприятие каким-либо формам, практикам, видам героизации прославления боевиков и террористов, это принципиальная позиция РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru об открытии парка имени Джохара Дудаева на северо-западе Турции.

Это принципиальная позиция, она не меняется, она не требует переподтверждения. Для нас это базовый принцип нашей как внутренней политики, так и внешней. И в данном случае у меня вызывает удивление в том, что у кого-то могут возникнуть вопросы на этот счёт, — сказала Захарова.

Она напомнила, что это уже не первые попытки увековечить память человека, на чьей совести гибель тысяч российских граждан, причём это граждане различных национальностей и разных религиозных взглядов.

Повторю вновь: подобные попытки недопустимы и требуют самого решительного осуждения всем международным сообществом. Мы должны быть здесь едины. Они напрямую противоречат духу российско-турецким отношений и взаимовыгодного сотрудничества, — добавила представитель МИД РФ.

Захарова выразила надежду, что российские сигналы будут восприняты турецкой стороной со всей серьёзностью.

Об открытии парка имени Дудаева на северо-западе Турции стало известно в начале декабря. Власти города Кёрфез назвали чеченского сепаратиста символом борьбы за свободу. МИД РФ подверг критике действия турецких властей.