МИД России: военная активность НАТО в Арктике удвоилась за пять лет

https://static.news.ru/photo/bbf3a502-9c48-11ea-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная активность государств — членов НАТО в Арктическом регионе удвоилась за последние пять лет, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

За последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах. <...> Происходит наращивание иностранных контингентов, — заявил Корчунов в комментарии РИА Новости.

По словам дипломата, альянс стал намного чаще привлекать к учениям неарктические государства и страны, не являющиеся членами НАТО. При этом, уверены в российском МИДе, «в арктическом регионе нет вызовов, требующих военного решения».

Как писал NEWS.ru, 21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из международного Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД в ответ заявил, что Москва недовольна исполнением договора американской стороной.