МИД России призвал не ориентироваться на заявления Киева по переговорам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не ориентироваться на заявления киевского режима относительно переговоров, так как требования Украины отличаются большой неустойчивостью. По её словам, которые приводит РИА Новости, это «классика поведения» киевского режима.

Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но <...> [украинцы] сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали, — подчеркнула Захарова.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что время для ведения переговоров между Украиной и Россией прошло и сейчас эти переговоры застопорились по очевидным причинам. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что сомневается в успехе мирных переговоров с Москвой. По его словам, прорыв в переговорном процессе зависит от решения президента России Владимира Путина, который должен выступить по этому поводу с официальным обращением.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что позиция украинской стороны на переговорах постоянно меняется, а сами переговоры сопровождаются агрессивной риторикой Киева и Запада.