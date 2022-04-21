МИД России пожаловался на агрессивную риторику Киева на переговорах

Переговоры России и Украины сопровождаются агрессивной риторикой со стороны Киева, заявил в интервью ТАСС директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что позиция украинской стороны постоянно меняется.

На ведущихся сейчас переговорах позиция украинской делегации виляет из стороны в сторону. Как и раньше, переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, направлением инструкторов и наемников, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 апреля сообщил, что Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу. Представитель Кремля добавил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что не видел российский проект документа по мирному урегулированию, а также выразил сомнение в его существовании.